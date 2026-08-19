Quema de basura provoca incendio en una cuartería de la colonia Colosio en Playa del Carmen

Momentos de tensión se registraron en la colonia Luis Donaldo Colosio, luego de que una quema de basura realizada en el patio de una cuartería se saliera de control y provocara un incendio que movilizó a los cuerpos de emergencia.

El siniestro ocurrió sobre la calle 50, entre las avenidas 30 y 35, donde vecinos solicitaron apoyo al número de emergencias al observar una densa columna de humo y llamas que alcanzaban varios metros de altura dentro del predio.

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Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos, quienes ingresaron a la propiedad para realizar las labores de combate y control del fuego, que consumía una considerable cantidad de desperdicios acumulados.

Durante las maniobras, los bomberos localizaron un tanque de gas LP con capacidad de 30 kilogramos, el cual fue retirado y colocado en un sitio seguro, con lo que se evitó que las llamas alcanzaran el cilindro y generaran una situación de mayor riesgo para las personas que habitaban en el inmueble y predios cercanos.

En medio de las labores de sofocación, uno de los elementos del cuerpo de Bomberos presentó una descompensación a consecuencia de las altas temperaturas y el esfuerzo físico. El combatiente recibió atención por parte de paramédicos de Protección Civil en el mismo sitio, sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.

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Después de varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron extinguir por completo las llamas y evitaron que el fuego se extendiera hacia las viviendas aledañas.

El incidente no dejó personas lesionadas de consideración ni víctimas mortales. Únicamente se registraron daños materiales menores en el área donde se encontraba acumulada la basura.

El operativo concluyó una vez que el personal de emergencia verificó que no existieran nuevos puntos de riesgo dentro del predio.