Cómo tramitar el acta de nacimiento actualizada 2026 en Yucatán: costos y requisitos

Si necesitas una acta de nacimiento actualizada en Yucatán durante 2026, puedes solicitar una copia certificada tanto por internet como mediante los canales del Registro Civil.

Este documento suele ser requerido para trámites escolares, laborales, bancarios, migratorios y diversos procedimientos ante dependencias públicas.

El Gobierno de Yucatán contempla la certificación en línea del acta de nacimiento dentro de los servicios del Registro Civil.

¿Cómo sacar el acta de nacimiento en línea en Yucatán?

Para solicitar un acta de nacimiento en Mérida, se puede acudir a las oficinas del Registro Civil del Estado en la Calle 65 Núm. 520 por 64 y 66, Centro, o en los módulos de las Unidades de Servicios Electrónicos (USE) ubicados en plazas y centros de atención.

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También puedes tramitarla digitalmente en cualquier momento desde la Plataforma Nacional del Registro Civil.

La plataforma permite tramitar una copia certificada, realizar el pago, descargar el documento y posteriormente validar su autenticidad.

Para comenzar, debes ingresar al apartado de expedición de actas, seleccionar acta de nacimiento y proporcionar los datos que solicite el sistema para localizar el registro.

Una vez generada la referencia correspondiente, se realiza el pago de derechos. Después de pagar, el documento puede descargarse desde la plataforma. El portal estatal señala que existe un plazo de hasta cinco días naturales para descargar el acta una vez realizado el pago, además de que puede enviarse al correo electrónico proporcionado durante el trámite.

Requisitos para tramitar el acta de nacimiento actualizada

De acuerdo con la información oficial del Gobierno de Yucatán, para la expedición de copias certificadas se pueden utilizar los datos registrales, la CURP o la cadena digital, además de cubrir el pago de los derechos correspondientes. Por ello, es recomendable tener a la mano:

CURP .

. Nombre completo.

Fecha y lugar de nacimiento.

Datos registrales del acta, en caso de conocerlos.

Medio de pago.

Correo electrónico para recibir información del trámite, cuando sea solicitado por la plataforma.

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Si cuentas con una copia anterior del acta, también puede ser útil para verificar que los datos del registro sean correctos.

¿Cuánto cuesta el acta de nacimiento en Yucatán en 2026?

Para 2026, la certificación en línea del acta de nacimiento tiene un costo de 2.02 UMA de acuerdo con la legislación fiscal de Yucatán. Con el valor de la UMA vigente este año, el monto ronda los $237 pesos.

El costo puede variar en determinados casos dependiendo del tipo de certificación o del servicio solicitado. Por ello, antes de realizar el pago conviene revisar el monto que aparece directamente en la plataforma oficial.

Cabe recordar que durante enero existe una disposición especial: las certificaciones de actas de nacimiento expedidas en ese mes tienen un descuento del 50 por ciento respecto del valor establecido en la legislación estatal.