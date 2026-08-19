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¿Dónde está Aydelyn? Buscan a adolescente de 16 años desaparecida en Campeche

Aydelyn Rosaura Rosel Rivas, de 16 años, es buscada en Campeche desde el 14 de agosto, cuando salió de su domicilio en la colonia Minas y no regresó.

Jesús García

Por Jesús García

19 de ago de 2026

1 min

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Desaparece adolescente de 16 años en Campeche; fue vista por última vez en la colonia Minas
Desaparece adolescente de 16 años en Campeche; fue vista por última vez en la colonia Minas

Una adolescente de 16 años es buscada en Campeche luego de que desde el pasado viernes 14 de agosto se desconoce su paradero, por lo que familiares y autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para tratar de localizarla.

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Se trata de Aydelyn Rosaura Rosel Rivas, quien fue vista por última vez alrededor de las 16:00 horas, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Minas, en la ciudad de San Francisco de Campeche. Desde ese momento, de acuerdo con la ficha difundida por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), no se tienen noticias sobre su ubicación.

Al momento de su desaparición, la joven vestía pantalón de mezclilla azul, abrigo negro y tenis blancos, además llevaba una mochila pequeña y utilizaba lentes. Como características físicas, se señala que mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión robusta, tez blanca, rostro redondo y ojos café claro; además, tiene el cabello largo, ondulado y teñido de morado oscuro.

La Fiscalía mantiene activa la búsqueda de la adolescente y pidió que cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a encontrarla se comunique al 981 81 1 94 00. Las autoridades exhortaron a proporcionar únicamente información que ayude a establecer su paradero y evitar la difusión de datos no confirmados que puedan entorpecer su localización.

JGH

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