La Casa de los Famosos México: ¿Qué está pasando con Yahir, se salió del reality?

‘La Casa de los Famosos México’ ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, ahora Yahir ha sido el protagonista de una nueva polémica con sus compañeros. Esto comenzó a circular, debido a unas declaraciones que hizo el cantante, las cuales han generado muchas reacciones entre los fans.

Recordemos que el día de ayer, los habitantes de la casa vivieron una noche de cine, donde por lo regular nace una polémica, ahora fue Yahir quien fue señalado por la manera en que ha hecho la administración de los alimentos.

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¿Yahir se va a salir de ‘La Casa de los Famosos México’?

Ante esta situación, las cosas se pusieron muy tensas y el cantante no dudó en lanzar un comentario, el cual sorprendió a los fans y a sus compañeros, lo que ha ocasionado muchas dudas sobre el reality.

Sin embargo, las cosas no acabaron ahí, pues los conductores cuestionaron al famoso, quien aseguró que ha hecho las cosas de la mejor forma posible para que los alimentos alcancen para todos en la temporada.

"Estoy tratando de darle organización a la cocina para que nos alcance. Si no le damos orden a la cocina con el 50 por ciento de presupuesto vamos a batallar el fin de semana"

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Aseguró que está dispuesto a salir de la cocina para evitar cualquier tipo de problema.

"Nunca me he cerrado a escuchar a nadie, con todo el gusto del mundo me salgo de la cocina hoy mismo, no tengo ningún problema"

Aunque estas palabras confundieron a los usuarios en redes, pues algunos pensaron que el cantante había decidido salirse del reality. Sin embargo, solo se refería a la cocina.

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