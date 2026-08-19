Destituyen al titular del INM en Quintana Roo luego de una investigación por presunta corrupción

Carlos Manuel Bandala González fue separado de su cargo como titular de la representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Quintana Roo, tras señalamientos e investigaciones sobre un presunto esquema de corrupción en trámites migratorios.

El relevo se da en el marco de acusaciones referentes a irregularidades en los procesos de regularización migratoria por unidad familiar. De acuerdo con las indagatorias, se utilizaba información falsa e identidades supuestas para simular vínculos parentales, llegando a cobrar presuntamente entre 6 mil y 7 mil dólares por trámite para facilitar la permanencia legal en el país.

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Bandala González había asumido la representación delegacional tras ser designado por la administración central del INM como parte de los programas institucionales de rotación directiva.

Tras la remoción, Mauricio Alejandro Patiño Arroyo asumió de manera temporal la conducción de las oficinas delegacionales del INM en Quintana Roo.

Mientras tanto, las autoridades correspondientes determinan el deslinde de responsabilidades legales y la posible existencia de una red interna de complicidades dentro de la dependencia.