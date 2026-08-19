Vecinos de la colonia 20 de Noviembre claman ayuda: viven entre aguas podridas y lodo

Debido a las constantes inundaciones de calles y viviendas, familias de la colonia 20 de Noviembre protestaron para exigir la construcción de un sistema de drenaje que permita solucionar los problemas de estancamiento de agua que padecen desde hace varios meses.

Vecinos de las calles 16 de Septiembre, Carlos Oznerol Pacheco Castro y Fernando Ortega Bernés, entre las intersecciones de Guerrero y Juan Escutia, denunciaron las condiciones insalubres en las que viven debido a la acumulación de agua verdosa y con malos olores, que durante las lluvias se introduce en sus viviendas.

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La inconformidad aumentó ayer, luego de que, ante su añeja demanda de drenaje, el Ayuntamiento de Campeche, a través de una empresa subcontratada, enviara personal para arrojar tierra en las zonas de acumulación, lo que, según los vecinos, solo generó lodo.

“Este problema se debe a una mala nivelación de calles pavimentadas, sin tomar en cuenta las cunetas. Cada vez que llueve, no podemos salir de casa sin meternos en el estanque de agua verdosa, que representa un riesgo para la salud”, manifestó Esteban Sansores, habitante de la calle 16 de Septiembre.

Los vecinos señalaron que las autoridades municipales no se han acercado para conocer directamente las condiciones en las que viven las familias afectadas. Durante las lluvias fuertes, el agua ingresa a las viviendas y provoca daños, obligando a algunos a elevar los escalones de sus casas.

“Imagínese, con estas lluvias nos ocasiona afectaciones; si llegara un huracán, acabaríamos con nuestras familias y muebles entre el agua, todo porque el Ayuntamiento de Campeche no nos apoya con drenaje. Aquí hay acuerdo entre vecinos para que pase por los terrenos, porque todos padecemos lo mismo”, señaló Manuel Jiménez.

Mientras las autoridades analizan gestiones para atender la demanda en este sector en proceso de regularización de predios y servicios públicos, alrededor de 30 familias continúan expuestas a inundaciones.

“Aquí vivimos con nuestros hijos y familias; no tenemos a dónde ir. Lo que pedimos es comprensión y que los trabajos de pavimentación incluyan drenaje”, expresó Mario López, vecino del sector.