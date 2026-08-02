Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 e intensifica acciones de restauración en Las Choapas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ha concluido la etapa principal de atención a la contingencia en el Pozo Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, logrando detener por completo el flujo en la superficie e iniciando una nueva fase enfocada en el saneamiento ambiental y el apoyo comunitario.

Tras labores técnicas desarrolladas por especialistas, Pemex logró detener el flujo del pozo en la superficie realizando la instalación de un nuevo sistema de válvulas y tuberías para proceder al taponamiento definitivo de la instalación. Tras esto; la empresa dio continuidad al programa integral de restauración ambiental.

Se informó que se incluyó la colocación de barreras de contención en arroyos cercanos para la recuperación y disposición adecuada de hidrocarburos. Tras esto; Pemex desplegó Unidades Médicas Móviles que brindan servicios médicos y odontológicos ininterrumpidos en más de 45 comunidades rurales de Las Choapas.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 e intensifica acciones de restauración y apoyo social en Las Choapas.

🔗 https://t.co/c6tsouHBz9 pic.twitter.com/f6bizyNtno — Petróleos Mexicanos (@Pemex) August 2, 2026

Para finalizar, se anunció el avance en la construcción de una Casa de Salud en el ejido Benito Juárez, el equipamiento de centros médicos en El Remolino y Linda Vista, además de la entrega de mobiliario escolar y proyectos de pavimentación vial para las diversas localidades afectadas.

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