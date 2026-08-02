Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 e intensifica acciones de restauración en Las Choapas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ha concluido la etapa principal de atención a la contingencia en el Pozo Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, logrando detener por completo el flujo en la superficie e iniciando una nueva fase enfocada en el saneamiento ambiental y el apoyo comunitario.
Tras labores técnicas desarrolladas por especialistas, Pemex logró detener el flujo del pozo en la superficie realizando la instalación de un nuevo sistema de válvulas y tuberías para proceder al taponamiento definitivo de la instalación. Tras esto; la empresa dio continuidad al programa integral de restauración ambiental.
Se informó que se incluyó la colocación de barreras de contención en arroyos cercanos para la recuperación y disposición adecuada de hidrocarburos. Tras esto; Pemex desplegó Unidades Médicas Móviles que brindan servicios médicos y odontológicos ininterrumpidos en más de 45 comunidades rurales de Las Choapas.
Para finalizar, se anunció el avance en la construcción de una Casa de Salud en el ejido Benito Juárez, el equipamiento de centros médicos en El Remolino y Linda Vista, además de la entrega de mobiliario escolar y proyectos de pavimentación vial para las diversas localidades afectadas.