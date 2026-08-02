Ariana Grande se alejará temporalmente de la vida pública tras el final de su gira

Ariana Grande ha encendido las alarmas después de que se informará que tras culminar su gira mundial The Eternal Sunshine Tour, dejará temporalmente de la vida pública. Esto fue informado por el representante de la artista a varios medios de comunicación, explicando las razones detrás de esto.

El último concierto de la artista se tiene programado para el 1 de septiembre en Londres, por lo que se espera que, tras este show, la cantante estadounidense se aleje un tiempo de la vida pública y poder mantener mayor privacidad; esto de acuerdo con la información del representante.

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¿Por qué Ariana Grande se alejará temporalmente de la vida pública?

Un representante de la artista confirmó la decisión a medios como People y Deadline, se explicó que esta medida responde al desgaste emocional que se ha provocado por el constante escrutinio público y mediático al que ha estado sometida la cantante durante los últimos años.

De acuerdo con lo señalado, Ariana Grande ha enfrentado comentarios incesantes sobre su aspecto físico y estado de salud en redes sociales. Su equipo enfatizó que la cantante busca culminar la gira de manera "sana y feliz" antes de tomarse un descanso prolongado, aunque a pesar de la presión, la gira ha sido calificada como positiva por la propia cantante.

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Ariana Grande is taking a break. After her Eternal Sunshine tour wraps in London on Sept. 1, the singer, 33, will be stepping away from the public eye, as scrutiny surrounding her health and dating life intensifies.



📷: Ariana Grande/Instagram pic.twitter.com/zKQW3Ozsgd — People (@people) August 2, 2026

"Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto, pero está deseando tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas." comentó el representante de la artista para los medios de comunicación.

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