Sam Neill; esta es la fortuna que dejó el actor de ‘Jurassic Park’ antes de fallecer

Sam Neill, actor neozelandés, mundialmente recordado por interpretar al doctor Alan Grant en la franquicia de ‘Jurassic Park’; perdió la vida este martes 13 de julio de 2026 a los 78 años en un hospital de Sídney, Australia. La noticia sorprendió a sus fanáticos pues su familia informó que su partida fue repentina e inesperada.

Tras el fallecimiento del actor, diversos medios y seguidores han puesto su atención en la fortuna de Neill. Este patrimonio habría sido construido a lo largo de más de cinco décadas de una gran trayectoria dentro de la industria del entretenimiento, lo que le permitió volverse un ícono en el cine.

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¿De cuánto era la fortuna de Sam Neill antes de fallecer?

Al momento de su muerte, la fortuna neta de Sam Neill de acuerdo con el medio especializado, Celebrity Net Worth, se encontraba estimada en 18 millones de dólares. Los pilares que permitieron al actor obtener dicho patrimonio se dividen en tres áreas específicas.

Uno de estos son las ganancias cinematográficas, aunque Sam protagonizó grandes clásicos, su salario más alto por una sola producción llegó en la etapa final de su carrera. Por su regreso nostálgico en la película ‘Jurassic World Dominion’, el actor percibió una suma cercana a los 5 millones de dólares.

Sam Neill fortuna del actor en Celebrity Net Worth. / Celebrity Net Worth/Captura de pantalla

El segundo sería su negocio vitivinícola, y es que, Neill era un apasionado de la tierra y fundó Two Paddocks, una prestigiosa propiedad vinícola ubicada en la región de Central Otago, Nueva Zelanda. Para finalizar se encuentran las inversiones inmobiliarias, espacio en donde el actor dividía sus días entre sus hectáreas en Nueva Zelanda y un departamento en Australia.

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