Eugenio Derbez habla sobre el supuesto rompimiento entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Desde hace varios días, mucho se ha comentado sobre la posible separación de Jose Eduardo Derbez y Paola Dalay, tema que ha generado todo tipo de suposiciones en los medios y las redes sociales. En esta ocasión, el propio Eugenio Derbez, padre del actor tomó la decisión de hablar sobre la relación de su hijo.

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Recordemos que hace unos cuantos días, se mencionó que la pareja de jóvenes decidió tomar un tiempo. Incluso, Paola Dalay otorgó una entrevista, donde sorprendió al revelar que ya no está con el hijo de Victoria Ruffo, aunque negó una supuesta infidelidad.

Eugenio Derbez habla sobre la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

En un encuentro con los medios de comunicación y que fue retomada por el programa "Despierta América", Eugenio Derbez fue cuestionado sobre los rumores de la separación de su hijo.

Y muy a su estilo, el actor y productor habló sobre el tema y aseguró que no sabe nada sobre la relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

Noticia Destacada Paola Dalay sorprende al hablar de los rumores de su separación de José Eduardo Derbez

"No sé, la verdad es que no nos ha dicho, no nos han comentado si están separados o no"

Incluso, Paola Dalay reveló ante los medios de comunicación que va a hablar con el actor, cuando regrese del viaje que se encuentra haciendo en estos momentos.

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