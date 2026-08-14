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Eugenio Derbez habla sobre el supuesto rompimiento entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez

La relación de los jóvenes ha estado en el centro de la polémica por los rumores de una separación.

Por Redacción Por Esto!

14 de ago de 2026

1 min

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Eugenio Derbez habla sobre el supuesto rompimiento entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez
Eugenio Derbez habla sobre el supuesto rompimiento entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez / Instagram:ederbez

Desde hace varios días, mucho se ha comentado sobre la posible separación de Jose Eduardo Derbez y Paola Dalay, tema que ha generado todo tipo de suposiciones en los medios y las redes sociales. En esta ocasión, el propio Eugenio Derbez, padre del actor tomó la decisión de hablar sobre la relación de su hijo.

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Recordemos que hace unos cuantos días, se mencionó que la pareja de jóvenes decidió tomar un tiempo. Incluso, Paola Dalay otorgó una entrevista, donde sorprendió al revelar que ya no está con el hijo de Victoria Ruffo, aunque negó una supuesta infidelidad.

Eugenio Derbez habla sobre la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

En un encuentro con los medios de comunicación y que fue retomada por el programa "Despierta América", Eugenio Derbez fue cuestionado sobre los rumores de la separación de su hijo.

Y muy a su estilo, el actor y productor habló sobre el tema y aseguró que no sabe nada sobre la relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

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"No sé, la verdad es que no nos ha dicho, no nos han comentado si están separados o no"

Incluso, Paola Dalay reveló ante los medios de comunicación que va a hablar con el actor, cuando regrese del viaje que se encuentra haciendo en estos momentos.

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