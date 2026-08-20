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¿Paola Dalay está embarazada por segunda ocasión de José Eduardo Derbez?

En medio la polémica que enfrentan en este momento, han salido a la luz rumores sobre un segundo embarazo de Paola Dalay.

Por Redacción Por Esto!

20 de ago de 2026

1 min

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¿Paola Dalay está embarazada por segunda ocasión de José Eduardo Derbez?
¿Paola Dalay está embarazada por segunda ocasión de José Eduardo Derbez? / Instagram:paodalay_2203

Desde hace varias semanas, José Eduardo Derbez y Paola Dalay han estado en medio del ojo del huracán, esto por los rumores que señalan que la pareja se estaría separando. Sin embargo, ambos decidieron guardar silencio y no han desmentido o confirmado lo que realmente está sucediendo en su relación sentimental.

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Tras todo esto, el día de ayer la joven decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde uno de sus fans hizo una pregunta que le llamó la atención a todos, al cuestionarla si estaba esperando otro hijo de José Eduardo Derbez. 

“¿A poco sí estás embarazada? ¿Vas a ser mamá por segunda vez?,”.

Ante esta pregunta, la joven decidió solo responder: “¿Ahora de dónde se sacaron este chisme?”.

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Cabe señalar que esta es la forma en que Paola Dalay negó que nuevamente se encuentre embarazada. Además, desde hace varias semanas, la pareja ha estado separada, lo que ha incrementado los rumores de su separación.

Hasta el momento, no se ha confirmado nada, incluso la joven habló con la prensa y aseguró que hablaran del tema cuando José Eduardo Derbez regrese a México, mientras que el hijo de Victoria Ruffo no ha dicho nada sobre la polémica que rodea a su familia.

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