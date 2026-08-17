Victoria Ruffo rompe el silencio sobre los ataques a Aitana, hija de Eugenio Derbez

Hace unos días, Aitana Derbez, hizo su debut en el escenario al acompañar a su madre, Alessandra Rosaldo como bailarina en uno de los conciertos de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional.

La aparición de la hija de Eugenio Derbez ha causado todo tipo de comentarios en las redes sociales, entre ellos algunos que destacan el gran parecido que tiene con el actor y productor, al igual que con sus hermanos mayores. Ante esto, Victoria Ruffo habló sobre el tema.

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Victoria Ruffo rompe el silencio sobre los comentarios contra Aitana Derbez

Por medio de un encuentro con medios de comunicación, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la actuación de Aitana Derbez y por las críticas que ha recibido la joven.

En medio de los cuestionamientos, la actriz cuestionó en qué se basan para poder hacer críticas contra la menor, al saber que se trata por el parecido físico que tiene con su padre, Victoria Ruffo fue tajante al respecto.

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“Están refeos a esa edad. Es una edad muy fea de los chavos. Pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre”.

Sus palabras causaron una gran polémica en las redes sociales, donde hay opiniones divididas, pues unos afirman que su comentario no fue con malicia.

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