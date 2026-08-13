Paola Dalay sorprende al hablar de los rumores de su separación de José Eduardo Derbez

Desde hace varios días mucho, se ha comentado sobre la supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, un rumor que comenzó y que hasta ahora no ha sido confirmado de forma oficial, aunque se ha mencionado una infidelidad.

Después de varios días de silencio, fue la propia Paola Dalay, quien decidió hablar sobre esta situación que vive con José Eduardo Derbez. Por medio de una entrevista que la influencer otorgó, rompió el silencio sobre la polémica que la ha rodeado.

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Paola Dalay rompe el silencio sobre su supuesta separación de José Eduardo Derbez

En un encuentro con los medios de comunicación, la joven habló sobre su separación, y confesó que no tenía nada que decir, pero que va a esperar a que José Eduado Derbez regrese de España para poder aclarar todos los rumores que han circulado.

"No tengo nada que decirles. José Eduardo ahorita está trabajando en España, yo me quedé aquí por unos proyectos, pero es lo único que les puedo decir Ya que llegue José Eduardo hablaremos los dos y les contaremos qué está pasando"

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Detalló que se encuentra muy tranquila y que espera que todo se arregle, aunque sorprendió al revelar que en caso de que las cosas lleguen a su final con el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, siempre va a procurar el bienestar de su hija.

"Estoy muy tranquila, siempre habrá días buenos y malos, pero todo se arregla. Si en algún momento nos llegamos a separar tenemos claro que nuestra hija es lo principal. Son rumores y chismes falsos (que hubo infidelidad), están afectando a terceros, eso no ha pasado, siempre nos hemos respetado. Cuernos no ha habido"

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