Detienen a dos sujetos y recuperan cables y cobre en colonia de Tizimín

Dos hombres fueron detenidos ayer en la colonia Santo Domingo, luego de que policías los detectaran cuando intentaban retirarse con una bolsa negra tras ver a los oficiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:10 horas, en la calle 38 con 65, donde los agentes observaron a ambos sujetos, quienes intentaron correr al notar a la unidad.

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Al ser intervenidos, se negaron a proporcionar sus datos y, según el reporte, uno portaba un machete, por lo que fueron asegurados y trasladados al cuartel Morelos por resistencia.

Los detenidos fueron identificados como Florencio A. N. E., de 23 años, y Juan D. T. B., de 24. Tras la detención, se recuperaron cables, cobre y otros objetos. El aseguramiento ocurre luego de reportes vecinales sobre presuntos robos de cableado en la colonia, incluso en las escuelas Tziminka y Luis Álvarez.

Los detenidos y los objetos quedaron a disposición de la autoridad para las diligencias de ley.