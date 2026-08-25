Yeri Mua defiende a Ese Pérez y le manda mensaje de apoyo hasta el Exilio de LCDLFM

La polémica sigue al rojo vivo en ‘La Casa de los Famosos México’, tras la reciente decisión del público de enviar al influencer Jesús Ángel Pérez, mejor conocido como "Ese Pérez", a la zona del Exilio. Yeri Mua decidió salir públicamente en su defensa a través de sus plataformas digitales.

El influencer fue catalogado junto a otros compañeros como uno de los habitantes que menos contenido aportaban al reality show. Ante la situación; las redes sociales se dividieron y muchas figuras han decidido mostrar su apoyo hacia el creador de contenido entre estas destaca la cantante veracruzana.

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¿Cómo mostró su apoyo Yeri Mua a Ese Pérez?

En un contundente mensaje cargado de su característico estilo directo, Yeri Mua dejó claro que se declara formalmente parte del "Team Ese Pérez". Aunque la intérprete reconoció que no sigue de lleno la transmisión 24/7 del reality show, afirmó que el creador de contenido le parece sumamente divertido y genuino.

Con frases contundentes, la veracruzana arremetió contra las críticas que ha recibido el participante dentro y fuera de la casa, pidiendo a sus seguidores que no juzguen de más y respaldando la comedia con la que el joven ha intentado conectar con la audiencia de ‘La Casa de los Famosos México’.

“Yo no sé por qué atacan tanto al Ese Pérez. O sea, neta no lo conocen. A mí, yo creo que es el w*y que más risas me ha sacado. Se me hace bien cag*do el vato y neta es de todo corazón. Yo no estoy viendo ahorita el programa, pero no sé. Puro pinch* team Ese Pérez y váyanse todos a la verg*”, dijo Yeri Mua.

Yeri Mua defiende a Ese Pérez y muestra su apoyo. / Instagram: yerimua

El respaldo de Yeri Mua generó réplicas entre los usuarios de redes sociales, donde algunos detractores comenzaron a llamarla "naca" por apoyar a Ese Pérez. Lejos de quedarse callada, la cantante respondió a las descalificaciones con ironía, señalando que le enorgullece ser una persona auténtica y divertida sin importar las etiquetas de la gente.

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