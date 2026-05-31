Naim Darrechi exige detener ataques en contra de Yeri Mua tras su arresto

El caso en torno a los influencers Naim Darrechi y Yeri Mua ha tomado un rumbo definitivo tras la reciente detención del creador de contenido español en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Y es que los seguidores del español acusaron a la mexicana de ser la culpable de la detención.

El arresto, ocurrido el pasado miércoles 27 de mayo de 2026, desató intensos rumores que acusaban sin pruebas a la influencer veracruzana de estar detrás del operativo policial, lo que provocó una ola masiva de odio en su contra. Ante esto; el influencer salió en defensa de su expareja en sus redes sociales.

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¿Qué dijo Naim Darrechi ante los ataques contra Yeri Mua?

Ante la gravedad del acoso cibernético, Naim Darrechi decidió romper el silencio mediante un video en TikTok para defender públicamente a su expareja. El influencer español exigió a sus seguidores detener los ataques de inmediato, desvinculando por completo a la "Bratz Jarocha" del altercado.

Naim Darrechi pide que paren el hate contra Yeri Mua 🙏 #lamansiónvip



Sinned 👀 pic.twitter.com/0swpkYoVaZ — Run Run TV 👀 (@SinnedTV) May 31, 2026

"Por favor, paren el hate contra Yeri; ella no tiene nada que ver con lo que pasó en el aeropuerto, absolutamente nada", declaró tajantemente, añadiendo de manera reflexiva que busca actuar desde una nueva perspectiva y lejos de los conflictos del pasado. Este clip fue rápidamente aplaudido por sus seguidores.

¿Por qué acusaron a Yeri Mua de ser la culpable del arresto?

La situación escaló críticamente para Yeri Mua, quien se enteró del arresto mientras realizaba una transmisión en vivo durante su viaje de regreso de Corea del Sur. A su llegada al AICM, la cantante de "Chisme" fue rodeada por la prensa y, abrumada por los cuestionamientos sobre Darrechi.

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Tras el caótico momento, anunció su retiro temporal de las redes sociales para priorizar su salud emocional. Respecto a la situación legal de Darrechi, los reportes iniciales sugerían que había sido bajado del avión por portar un vapeador con cannabis; el creador fue puesto en libertad horas después tras aclararse los hechos.

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