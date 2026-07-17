Muere Brenda Fricker, actriz recordada por su trabajo en 'Mi pobre angelito 2'

La industria cinematográfica nuevamente, se encuentra de luto, pues se dio a conocer que la actriz Brenda Fricker, quien es recordada por su interpretación de la mujer paloma en ‘Mi Pobre Angelito 2’, falleció.

De acuerdo con la información que ha salido a la luz, la famosa perdió la vida, este viernes 17 de julio, a los 81 años de edad, según las declaraciones de su representante.

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¿De qué murió Brenda Fricker?

Su fallecimiento fue confirmado por Phil Belfield, quien habló de la gran trayectoria que tuvo en la pantalla grande por varias décadas, aunque también hizo grandes papeles en el teatro y la televisión.

Cabe mencionar que hasta el momento no han sido revelados los detalles del fallecimiento de Brenda Fricker.

"Siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el corazón de tantos aficionados al cine y la televisión en todo el mundo"

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Sin embargo, muchos medios de comunicación británicos e irlandeses destacaron que enfrento algunas complicaciones en su salud.

"La actriz Brenda Fricker ha fallecido a los 81 años tras luchar contra una enfermedad que su agente ha confirmado"

Así fue la trayectoria de Brenda Fricker

La actriz nació en Dublín, Irlanda, el 17 de febrero de 1945, antes de comenzar en el mundo de la actuación, asistente del editor de arte en The Irish Times, uno de sus logros más importantes, fue cuando fue nominada a un premio de la Academia. Por la cinta ‘My Left Foot’.

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También formó parte de producciones como The Field, A Time to Kill, So I Married an Axe Murderer, Veronica Guerin y Albert Nobbs, además de participar en series como Casualty.

Aunque su papel más recordado fue en la cinta ‘Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York’, donde hizo a la mujer de las palomas en el parque.

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