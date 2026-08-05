Yuri sorprendió a revelar que fue diagnosticada con cáncer de intestino hace años

Hace poco, Yuri decidió abrir su corazón y compartió con su público algunos momentos difíciles que vivió con su salud. Pues la cantante reveló que hace cuatro años fue diagnosticada con cáncer de intestino, situación que mantuvo en silencio mientras estaba en tratamiento.

Detalló que el tumor fue descubierto de una forma muy inesperada, ya que todo sucedió durante la cirugía que tuvo por otro tema médico, pero gracias a eso, fue descubierto el cáncer que tenía.

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Yuri reveló que tuvo una fuerte batalla contra el cáncer

La cantante, aseguró que gracias a que fue descubierto a tiempo, la situación no puso en riesgo su vida, ya que de lo contrario el médico le informó que corría el riesgo de que la enfermedad hiciera metástasis.

En una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, Yuri mencionó que hace cuatro años tuvo que ser sometida a una operación, donde le descubrieron dicho tumor que podría poner en riesgo su vida.

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Al momento de hacer la operación, los médicos aprovecharon para revisar los demás órganos, donde descubrieron que el tumor estaba ubicado al final del intestino y medía alrededor de un centímetro y medio, tras varios estudios, llegaron a la conclusión que era cancerígeno.

"Si hubieran pasado dos meses más, te hubiéramos cortado la mitad del intestino y si no te hubiéramos revisado te hace metástasis"

La cantante aseguró que no imaginó que pasaría por esta situación, gracias a que se atendió de la vesícula pudo dar con este tumor y evitar una complicación mayor en su salud.

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