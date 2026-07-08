Yolanda Andrade vuelve a prender las alarmas por nuevos problemas de salud: VIDEO

La conductora Yolanda Andrade, vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de revelarse que ha tenido nuevas complicaciones que están afectando su salud, las cuales la han regresado a la cama.

De acuerdo con lo revelado por medio de un video en donde sale Yolanda Andrade, las complicaciones que le han causado dolor, por lo que no ha podido salir de la cama, todo esto indica que su padecimiento ha avanzado.

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¿Qué está pasando con la salud de Yolanda Andrade?

Aunque su enfermedad ha provocado que pase por momentos muy complicados, la famosa desea mantener una buena actitud y no pierde la esperanza de que un mal día arruine todo, revelando que ahora tiene problemas en su otro ojo.

“Aquí estoy hermana, lo que queda de mí, pero mañana voy a amanecer mejor. Hoy sí me tumbó el dolor; lo peor, es que ahora es el otro ojo, muy cabr…”

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La conductora habló sobre la situación que está pasando, y alertó por la salud de su ojo, aunque por el momento se encuentra bien, no descarta que pueda tener complicaciones.

“Mi cabeza está sufriendo mucho dolor, bueno mi cabeza, mis costillas, toda la carrocería; así es hermana querida, te mando besos”

Recordemos que Yolanda tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa y crónica que no tiene cura y que afecta las funciones del sistema nervioso.

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