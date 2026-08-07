Laura Zapata causa polémica por burlarse de la enfermedad de Yolanda Andrade

Laura Zapata de nueva cuenta se encuentra en medio del ojo público, ahora porque hizo fuertes comentarios en contra de Yolanda Andrade, enfocándose en problemas de salud que ha presentado la conductora desde hace algunos años.

Con un tono sarcástico, Laura Zapata recordó un conflicto del pasado y comentó una frase que ha causado bastante enojo entre algunos de sus seguidores en redes sociales.

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"La enfermita, la enfermita del ojo, la que se está quedando casi sin ojo”

Laura Zapata vuelve a causar polémica con sus declaraciones

Cabe mencionar que estas declaraciones se realizaron hace un año aproximadamente, pero de nueva cuenta volvieron a tomar fuerza, aunque muchos saben que Yolanda Andrade sigue teniendo complicaciones de salud.

Durante una entrevista Laura Zapata habló abiertamente sobre la mala relación que mantiene con sus hermanas, incluso detalló que desde hace un tiempo dejó de considerarlas.

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En medio de estas palabras, recordó el conflicto que tuvo con Yolanda Andrade quien mantiene una gran amistad con Thalía. Y Laura mencionó que la conductora había insinuado que ella vivía económicamente de la cantante.

Ante esto, aseguró que ella siempre ha trabajado para mantenerse así misma y le pidió a Thalía que aclarara públicamente que nunca la ha mantenido.

“Yo trabajo desde hace muchos años y siempre he vivido de mi trabajo"

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