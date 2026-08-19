Hermanos de Yolanda Andrade rompen el silencio sobre el estado físico de la famosa

Hace poco, las alarmas se volvieron a encender alrededor de Yolanda Andrade, ya que la conductora estaría pasando por nuevas complicaciones de salud, las cuales son producto de la enfermedad que tiene desde hace varios años.

En medio de todo lo que se ha comentado sobre la salud de la conductora, ahora fueron sus propios hermanos, quienes compartieron lo que está pasando con Yolanda Andrade, quien enfrenta la esclerosis lateral amiotrófica y con un aneurisma cerebral.

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¿Qué está pasando con Yolanda Andrade?

Por medio de la revista TVNotas, Marile y Rolando Andrade hablaron sobre el estado de salud de la famosa. Aunque no hablaron sobre el tema del testamento y la última voluntad que tendría Yolanda Andrade, aunque ellos tratan de cumplir todos sus deseos.

"Tiene su nicho en la Basílica, esos temas de testamento, nicho, le doy el avión y no me meto en detalles. Tiene altas y bajas en malestares"

Por su parte, Rolando aseguró que su hermana está atravesando por una situación difícil.

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"Es una etapa difícil, la enfermedad es grave, la que tiene mi hermana. Estamos al pendiente de su salud"

La conductora está pasando por temas de salud algo delicados desde hace varios años, por lo que se ha alejado de los reflectores.

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