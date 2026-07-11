Aldo Rendón revela el consejo que recibió de Yolanda Andrade antes de entrar a LCDLF México

El estilista Aldo Rendón, uno de los habitantes confirmados de la nueva temporada La Casa de los Famosos México confesó que recibió una llamada especial de Yolanda Andrade, quien decidió compartirle algunos consejos para enfrentar el encierro y la convivencia dentro del popular reality.

Rendón contó que la conductora se comunicó con él apenas se confirmó su participación. Aunque prefirió no revelar el contenido de la conversación, aseguró que los consejos provinieron de la experiencia que Andrade adquirió al participar en Big Brother hace más de dos décadas.

El asesor de imagen explicó que existe una relación cercana entre ambos desde hace años.

Incluso recordó que Yolanda Andrade fue una de las personas que impulsó sus primeros pasos en el medio artístico cuando llegó de Culiacán a la Ciudad de México.

Aldo Rendón hace declaraciones sobre Ricardo Peralta

Además de hablar del apoyo que ha recibido, Aldo Rendón fue cuestionado sobre si buscará consejos de ex habitantes del programa para preparar su estrategia.

El estilista mencionó que le gustaría escuchar a participantes como Karime Pindter y Wendy Guevara, a quienes considera referentes por el desempeño que tuvieron dentro del reality.

Sin embargo, dejó claro que no tiene intención de acercarse a Ricardo Peralta, al señalar, entre risas, que "obviamente" no le pediría recomendaciones.

Sus declaraciones fueron interpretadas por algunos usuarios como una referencia a la polémica participación que Peralta tuvo en la temporada pasada.

Los famosos que enviaron su respaldo a Aldo Rendón

Rendón también afirmó que ha recibido mensajes de apoyo de figuras con las que ha trabajado a lo largo de su carrera, entre ellas Thalía, Belinda, Ana de la Reguera, Sofía Castro y Kenia Os, quienes le desearon éxito antes de ingresar al programa.

El estilista dijo iniciar este proyecto con la intención de divertirse y mostrarse tal como es, aunque reconoció que su personalidad directa podría generar diferencias con algunos de sus compañeros una vez que inicie la competencia.