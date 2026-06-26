La Wanders Lover rompe el silencio sobre sus problemas con Mariana Echeverría

Hace un tiempo, se dio a conocer que existe una enemistad entre de La Wanders Lover, y Mariana Echeverría, aunque no se sabía con exactitud cuál había sido el problema. Ahora se ha revelado la verdad de su rivalidad.

Por medio de una entrevista que otorgó la influencer, habló sobre la situación que se generó con Mariana Echeverría y dejó en claro que este conflicto sigue siendo muy polémico.

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¿Qué pasó entre La Wanders Lover y Mariana Echeverría?

Además, reveló que le gustaría subirse al ring con la famosa; todo surgió cuando fue cuestionada en el programa ‘De Primera Mano’, donde reveló que nunca tuvo una relación con ella, pero siempre la ha sentido agresiva.

Aseguró que desde que la conoció, Mariana Echeverría siempre hubo una distancia entre ellas, pues su relación era poco amable y era evidente la falta de química. Según sus palabras, todo comenzó cuando la conductora se integró al programa ‘Guerra de Chistes’.

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La relación se puso muy tensa cuando Mariana Echeverría dio declaraciones, asegurando que ella sí contaba con "educación y valores", las cuales fueron tomadas como una indirecta para La Wanders.

Por su parte, la modelo tomó estas palabras como falta de respeto, desde entonces la relación se mantuvo muy tensa y con distancia.

Finalmente, la influencer aseguró que le gustaría subirse al ring con Mariana Echeverría en el Ring Royale, donde podrían tener una pelea de box.

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