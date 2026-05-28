¿Mariana Echeverría y Óscar Jiménez están pasando por un proceso de divorcio?

De nueva cuenta, Mariana Echeverría volvió a estar en el centro de la controversia, pues se comenzó a especular que la famosa se estaría divorciando de su esposo, el portero Óscar Jiménez. Sin embargo, para poner fin a todos estos rumores, la conductora decidió revelar algunos detalles de su relación.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Mariana Echeverría realizó una dinámica de preguntas y respuestas, donde uno de sus seguidores le preguntó sobre los rumores que han circulado sobre su supuesto divorcio, tema que la famosa respondió de forma contundente.

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"No, no me andaba divorciando. Nosotros dijimos que si nos íbamos al viaje o íbamos a regresar muchísimo más enamorados o divorciados. Y la verdad es que nos portamos muy bien"

Además, aseguró que se encuentra viviendo uno de los mejores momentos junto a su esposo, aunque también reveló que todas las relaciones pasan por diferencias, pero que ellos siguen estando muy unidos.

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“Somos una pareja extraordinaria, somos el agua y el aceite, por supuesto que hay discusiones de tonterías. Siento que somos una de las parejas más estables del medio y ojalá así sea hasta que la muerte nos separe"

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