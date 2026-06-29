Melenie Carmona habla de la muerte de la mamá de Cruz Martínez

Melenie Carmona reaccionó con un emotivo mensaje de apoyo hacia su padrastro Cruz Martínez, tras confirmarse el fallecimiento de la madre de este, doña María de los Ángeles Martínez, conocida cariñosamente como "Doña Gela".

La muerte de la señora ocurrió tras una dura batalla contra una enfermedad incurable.

A través de las redes sociales, el líder de Kumbia Kings compartió una publicación de despedida con fotos familiares, en la cual etiquetó tanto a Melenie como a su padre, el actor Arturo Carmona

La joven la describió diciendo: "Una guerrera doña Gela, hasta el último momento". Añadió que estaba segura de que la señora partió de este mundo "muy orgullosa de los 5 maravillosos hijos que crió".

Por su parte, Arturo Carmona también se sumó a las condolencias enviando un abrazo muy grande a toda la familia de Cruz Martínez, deseándoles pronta resignación, consuelo y fortaleza ante la pérdida.