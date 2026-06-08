¿Melanie Carmona está embarazada? Alicia Villarreal asegura estar lista para ser abuela

Durante este fin de semana, se comenzó a especular que la familia de Alicia Villarreal podría crecer con la llegada de un nuevo bebé. Y es que, se mencionó que no sería la cantante la que podría estar embarazada, sino su hija, Melanie Carmona.

De acuerdo con lo que se sabe, la joven de 27 años estaría esperando su primer bebé, aunque los rumores son muchos, Melanie Carmona no ha hecho un pronunciamiento de forma oficial.

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¿Alicia Villarreal está lista para ser abuela?

Por su parte, Alicia Villarreal habló sobre el tema dejando entrever que el embarazo de su hija es una realidad, por lo que muy pronto sería abuela. Cabe mencionar que este rumor comenzó con la periodista Elisa Beristain, quien fue la encargada de publicar un video en donde Arturo Carmona confirma la noticia.

Las palabras del actor fueron al final de una función de ‘Perfume de Gardenia’, donde se le escucha decir “Gracias por compartir conmigo esto tan importante en mi vida”

“¡Arturo Carmona por fin será abuelo! ¡En exclusiva comadritas! Con mucha emoción, el actor compartió durante su presentación en la obra Perfume de Gardenias de la Ciudad de México, que será abuelo, pues su hija Melenie Carmona, ¡está embarazada! ¡Las mejores noticias de los famosos costa a costa este 2026!”.

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Además de la periodista, también el perfil especializado en espectáculos ‘Chamonic’ habló sobre esta situación y detalló que la joven tiene pocas semanas de embarazo, pero eso no fue todo, pues también compartió la que habría sido la reacción de sus padres.

“Les confimó que Melenie Carmona (27 años) Está Embarazada ella tiene pocas semanas de embarazo, que bendición Alicia Villarreal será abuelita por primera vez !! Me comentan que Alicia está muy contenta y su papá Arturo Carmona también que Melenie se está cuidando mucho y están muy ilusionados por este embarazo, que obvio tiene miedo como todas las que van a ser mamás primerizas, pero ella está tranquila está bien con el apoyo de sus papás y de toda su familia”

Por su parte, Alicia no confirmó la noticia, pero sí habló del tema, al revelar que esa noticia la esperaba desde hace un tiempo.

“Pues yo estoy lista, desde cuando, desde que me dijo: ‘Ya decidimos vivir juntos’, yo dije bueno, ya en cualquier momento. Pues yo estoy lista para ser abuelita”, comentó la cantante ante varios medios de comunicación.

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