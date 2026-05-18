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El Malilla y Valentina Ferrer causan rumores sobre un romance por ir a cenar en la CDMX

El encuentro entre Valentina Ferrer y El Malilla ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones.

Por Redacción Por Esto!

18 de may de 2026

1 min

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El Malilla y Valentina Ferrer causan rumores sobre un romance por ir a cenar en la CDMX
El Malilla y Valentina Ferrer causan rumores sobre un romance por ir a cenar en la CDMX / Instagram:elmalilla_

Fue el pasado 14 y 15 de mayo, cuando se llevaron a cabo los conciertos de J Balvin en el Palacio de los Deportes; sin embargo, aunque tuvo un gran éxito en cada una de sus presentaciones, en redes sociales se comenzaron a especular algunas cosas que han dejado sin palabras a sus fans.

Han comenzado a circular unas imágenes, donde aparece Valentina Ferrer compartiendo una cena con El Malilla en una conocida taquería de la capital mexicana, situación que ha causado muchas especulaciones.

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Esto ha generado un sinfín de comentarios, pues algunos aseguraron que entre ellos habían tensiones, aunque el encuentro habría sido únicamente una invitación para que la modelo argentina conociera el lugar y degustará comida tradicional.

Recordemos que desde el 2018, Valentina Ferrer es pareja de J Balvin, y ambos tienen un hijo en común. Ahora, tras darse a conocer que estuvo visitando algunos lugares, se mencionó que fue el propio Malilla, quien compartió con su público que estaba con la esposa del cantante.

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“Me está jodiendo, me comí ya tres tacos y ahora vamos con el volcán” dijo la modelo “Está espectacular”.

Ante esto, Malilla comentó en donde se encontraban “Estamos cenando, estamos en Los Pacientes” dejando entrever que le invitó varias especialidades del lugar.

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