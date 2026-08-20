Natanael Cano se viste de luto tras la muerte de su abuelito

Hace unas horas se dio a conocer que, Natanael Cano está pasando por momentos muy complicados, ya que presuntamente comenzó a circular en diferentes medios de comunicación que el abuelito del cantante habría perdido la vida. Aunque el famoso no ha dado muchos detalles al respecto, su hermana fue la encargada de revelar la noticia.

A través de diversos medios de comunicación, la noticia del fallecimiento comenzó a circular. Se sabe que Natanael Cano le decía de cariño “Tata Don Mike”, ya que eran muy cercanos y habían vivido muchas experiencias juntos.

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¿Qué ha dicho Natanael Cano sobre la noticia?

Cabe mencionar que el cantante de corridos tumbados no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su abuelito. Sin embargo, por medio de la estación de radio de ‘La Mejor Cuernavaca’, se confirmó que por medio de las redes sociales de Danery Cano, hermana del cantante Natanael Cano, la información habría sido difundida.

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La joven compartió una fotografía del abuelo del cantante y un breve texto en el que se podía leer.

“Ya estás descansando y sé que te encuentras en un mejor lugar, siempre en nuestros corazones tata Don Mike”

Varias personalidades del medio se han pronunciado para mandarle apoyo al cantante y a su familia ante estos momentos tan difíciles.

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