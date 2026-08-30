Toluca golea sin piedad a Juárez y San Luis sorprende al Monterrey en el cierre de la Jornada 6 de la Liga MX

Los Diablos Rojos del Toluca golearon este domingo como locales 4-0 a los Bravos de Juárez y el Atlético San Luis venció a domicilio 3-1 al Monterrey, por la sexta fecha de un torneo Apertura que lidera el invicto América.

En el estadio Nemesio Diez, al sufrir su sexta derrota consecutiva, los Bravos igualaron su peor racha de tropiezos que data del Clausura 2022.

La escuadra fronteriza dirigida de manera interina por el español Salvador Valero es el único equipo que no ha sumado puntos en este torneo; además, tiene la peor defensa con 19 goles en contra y el ataque más pobre con apenas tres goles a favor.

"Hemos tenido un primer tiempo en el que no hemos competido, hemos entrado mal al partido y hemos cometido varios errores, tenemos que hacer esa autocrítica y centrarnos en recuperar nuestra mejor versión que mostramos en Leagues Cup", dijo Valero.

Por su lado, los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed tomaron la segunda posición con 13 unidades. El conjunto escarlata llegó a cuatro partidos sin perder, y con ese envión enfrentará el miércoles al León en las semifinales de la Leagues Cup.

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Al minuto 10, el Toluca desplegó desde su campo un ataque vertical que terminó en el 1-0 con un lujoso remate de talón del brasileño Helinho.

Tras una larga secuencia de pases, al 34' los Diablos se plantaron en el área juarense, donde el defensa colombiano Jesús Murillo marcó en propia puerta el 2-0.

Oswaldo Virgen consiguió el 3-0 con un disparo desde la línea frontal del área que colocó en el ángulo inferior izquierdo, al 73'.

El uruguayo Federico Viñas sentenció el 4-0 al 79' con un toque picado ante el portero luego de eludir la barrida de un defensor.

Otro revés para el Monterrey de Almeyda

El Monterrey sufrió su segunda derrota consetutiva -tercera en el torneo- al caer 3-1 ante el Atlético San Luis en el estadio BBVA.

Los Rayados del Monterrey del entrenador argentino Matías Almeyda se quedaron con nueve puntos en la novena posición.

El Atlético dirigido por el mexicano Diego Mejía consiguió su primer triunfo en el certamen, llegó a seis unidades y se colocó en el decimoquinto lugar.

Apenas al minuto 5, David Rodríguez recibió un pase filtrado por el centro del área regiomontana y definió el 1-0 frente al guardameta.

El Atlético desplegó un contragolpe al 36', el español Rafael Llorente acarreó la pelota desde el círculo central y llegó al área para definir el 2-0.

Los Rayados se acercaron 2-1 al 73' cuando el belga Hugo Cuypers estiró la pierna derecha para conectar un remate al filo del área chica. Óscar Macías definió el 3-1 con una media vuelta en el área, al 79'.