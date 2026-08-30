‘La Granja VIP 2’: anuncian a Natalia Alcocer como nueva integrante del show

Durante este domingo 30 de agosto, se dio a conocer que Natalia Alcocer se integrará a la segunda temporada de ‘La Granja VIP’. Reconocida por su participación en diversos proyectos de competencia y por su fuerte temperamento ante las cámaras; la integración de la conductora ha generado grandes expectativas entre el público.

La influencer y actriz mexicana fue seleccionada para unirse a la nueva temporada del reality show. Durante su ingreso a estará conviviendo con otras personalidades de la farándula mexicana y competirá con ellos para ganar el premio de 2 millones de pesos que ofrece el programa.

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¿Quién es Natalia Alcocer, integrante de ‘La Granja VIP’?

Natalia Alcocer es una conductora, actriz y empresaria mexicana con amplia trayectoria en la televisión de realidad. Apodada mediáticamente como "La Vikinga", se ha dado a conocer en la industria del entretenimiento por su carácter competitivo, directo y sin filtros dentro de programas de supervivencia y convivencia.

Su popularidad se consolidó tras su participación en competencias físicas y de convivencia como fueron ‘Survivor México’ y ‘La Casa de los Famosos’, donde destacó por su desempeño en pruebas extremas y su estilo frontal en los conflictos de estrategia; ganándose el cariño del público.

¡Natalia Alcocer es nuestra nueva revelada! 👀🐮 Está lista para dejarlo todo en la granja y demostrar que viene con toda la actitud. 🤠#LaGranjaVIP, estreno domingo 6 de septiembre a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. 🐓⁣⁣⁣⁣

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⁣⁣⁣⁣⁣⁣Sigue todo el reality 24/7 por Disney+… pic.twitter.com/ABgA3MJNwJ — La Granja VIP (@lagranjavipmx) August 31, 2026

Su incorporación fue anunciada oficialmente a través de los canales digitales de la producción, destacando su perfil como una competidora estelar que aportará tensión y dinamismo a la competencia. Fue presentada como una figura dispuesta a asumir el reto del aislamiento total y el trabajo rudo de campo.

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