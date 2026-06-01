¿Natanael Cano y Marissa Blanco terminaron su noviazgo?, esto dicen los rumores

Natanael Cano es uno de los artistas favoritos del público, pero en más de una ocasión ha estado en el centro de la polémica por sus acciones con los fans y detalles de su vida privada, ahora no sería la excepción.

Por medio de las redes sociales, el cantante se vio envuelto en una ola de especulaciones, donde muchos usuarios han comenzado a rumorear que habría terminado su relación con su novia, Marissa Blanco. Todo comenzó con la presentación de su nueva marca de tequila, evento en donde no estuvo acompañado de su pareja.

Noticia Destacada Gabito Ballesteros revela próxima colaboración con Jennifer Lopez

¿Natanael Cano y Marissa Blanco terminaron su relación?

Se sabe que durante este evento, Natanael Cano estuvo acompañado de amigos, compañeros y colaboradores, pero al no ver a su pareja en ese momento tan importante, mucho se ha especulado sobre un problema entre ellos, incluso que podrían estar separados.

Las sospechas fueron en aumento, cuando algunos usuarios se percataron que ambos se dejaron de seguir, esto ocasionó que varios de sus seguidores estuvieran revisando su actividad en redes sociales, para ver si podían determinar algo con su relación.

Noticia Destacada Rolling Stone nombra "Ella baila sola" de Peso Pluma como mejor canción mexicana del Siglo XXI

Hasta el momento, Marissa Blanco y Natanael Cano no han dado más detalles al respecto, por lo que las expectativas de los fans sigue creciendo.

Para quienes desconozcan, Marissa Blanco es originaria de Hermosillo Sonora, fue a finales del 2024, cuando comenzaron a salir juntos, aunque confirmaron su relación hasta marzo de 2025.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal