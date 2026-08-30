Fuerte encontronazo entre dos vehículos deja severos daños y una joven lesionada en Justo Sierra

Un fuerte accidente automovilístico registrado la tarde de este domingo en calles del fraccionamiento Justo Sierra dejó como saldo dos vehículos con severos daños materiales y una joven con lesiones leves, además de afectaciones momentáneas a la circulación.

El percance ocurrió sobre la avenida Justo Sierra, en el cruce con la calle 64, donde se vieron involucrados un automóvil Chevrolet Aveo, color gris, con placas de circulación DHU-991-B del estado de Campeche, y una camioneta Ford Ranger, color blanco, con matrícula VR-8513-C del estado de Tabasco.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, en el automóvil Chevrolet viajaba una familia con dirección hacia la avenida 56. Al llegar a la intersección con la calle 64, presuntamente el conductor de la camioneta Ford Ranger no habría respetado el señalamiento de alto y se incorporó a la vialidad sin las debidas precauciones.

La maniobra provocó que la camioneta impactara con fuerza el costado delantero derecho del Aveo, ocasionando que este fuera proyectado en sentido contrario y terminara con importantes daños en su estructura.

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Tras el primer impacto, la camioneta Ford Ranger también salió proyectada y terminó estrellándose contra un poste de concreto, quedando atravesada sobre la vialidad y obstruyendo parcialmente el paso de los demás automovilistas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención a los ocupantes de las unidades. En el lugar valoraron a una joven que viajaba en el vehículo presuntamente afectado, quien presentó algunos golpes y una crisis nerviosa derivada del fuerte impacto; sin embargo, no fue necesario trasladarla a un hospital.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito arribaron posteriormente para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y determinar la responsabilidad de los conductores.

Debido a la magnitud de los daños, el Chevrolet Aveo fue considerado prácticamente como pérdida total. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo mediante sus respectivas compañías aseguradoras para cubrir los daños ocasionados, evitando así que el incidente derivara en mayores complicaciones legales.

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El accidente generó expectación entre automovilistas y vecinos de la zona, mientras las unidades permanecieron en el sitio hasta que concluyeron las diligencias y fueron retiradas de la vialidad.

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