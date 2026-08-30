Detienen a hombre en la manigua tras acudir al trabajo de tu expareja.

Una movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública se registró la tarde de este domingo en calles de la colonia Manigua, luego de que se reportara la presencia de un hombre que presuntamente cuenta con una orden de restricción para acercarse a su expareja sentimental.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 5 de Mayo, en su cruce con Vicente Suárez, a las afueras de la tienda de conveniencia denominada Monterrey, donde el masculino fue localizado por los agentes tras el reporte realizado por personal del establecimiento donde trabaja su expareja.

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De acuerdo con la información recabada en el sitio, el hombre, quien actualmente se desempeña como repartidor de mandaditos, acudió al lugar con la intención de preguntar por su hijo, debido a que este lunes inicia el ciclo escolar y, según explicó, buscaba saber cómo se llevaría a cabo el proceso relacionado con el menor.

Sin embargo, la joven presuntamente se negó a atenderlo y habría solicitado a su supervisor que pidiera la intervención de las autoridades, ante el antecedente de una medida restrictiva que impediría al hombre acercarse a ella.

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Minutos después, agentes de Seguridad Pública arribaron al punto para verificar el reporte y determinar la situación. Tras las diligencias correspondientes, el masculino fue detenido y trasladado para ser puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y realizará el deslinde de responsabilidades conforme a derecho.

Durante el operativo, la mujer permaneció en el interior de su centro de trabajo y no salió a atender personalmente al detenido.

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En el lugar también se encontraba la motocicleta utilizada por el repartidor, la cual quedó bajo resguardo de un conocido del detenido, con la finalidad de evitar que fuera trasladada al corralón municipal.

El hombre manifestó ante los presentes que su preocupación estaba relacionada con su hijo, asegurando que su expareja habría enviado al menor a la ciudad de Escárcega para permanecer con familiares, mientras ella se encuentra con su nueva pareja, situación que, dijo, consideraba injusta y por la cual acudió a preguntar directamente por el menor.

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Finalmente, será la autoridad ministerial la encargada de determinar si existió algún incumplimiento de la medida de protección o restricción y, en su caso, establecer las responsabilidades legales correspondientes.

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