Natanael Cano pide ayuda para recuperar a su exnovia: “Díganle que es el amor de mi vida”

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano se volvió tendencia tras hacer una súplica pública a sus seguidores para poder contactar a su exnovia, la creadora de contenido Marissa Blanco. El músico usó sus redes sociales para pedir apoyo y poder volver a hablar con su expareja.

Los rumores del romance entre la influencer y el artista comenzaron a finales de 2024 y confirmaron su noviazgo en marzo de 2025 compartiendo viajes por Europa y Asia. Sin embargo, la separación se hizo evidente cuando dejaron de aparecer juntos de manera pública.

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¿Cómo fue que Natanael Cano pidió ayuda para recuperar a su ex?

El artista compartió una historia en Instagram con una foto de Marissa al atardecer sobre un barco, acompañada por el tema "My Girl" de The Temptations. En la publicación, dedicó algunas palabras en las que señaló que se encuentra bloqueado y desea volver a contactar con Marissa Blanco.

"Díganle que es el amor de mi vida de parte de su pingüino rogón, el más bloqueado. Te amo." escribió Natanael Cano en sus historias de Instagram; este mensaje rápidamente se volvió viral y varios usuarios de redes mostraron su apoyo para que el músico pudiera tener contacto con la influencer.

Natanael Cano en pide ayuda para hablar con Marissa Blanco. / Instagram: natanael_cano

A raíz de la historia, sus millones de fanáticos comenzaron a llenar los perfiles de Marissa con comentarios de réplica exigiendo o pidiéndole que lo desbloquee y le dé otra oportunidad.

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