Director de la DEA reconoce coordinación con Omar García Harfuch tras anunciar ofensiva contra el CJNG

El administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, reconoció el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dentro de las acciones bilaterales contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles, el funcionario estadounidense afirmó que mantiene comunicación constante con García Harfuch y destacó el interés de ambos gobiernos por fortalecer la seguridad de sus respectivos países.

Cole sostuvo que la cooperación entre México y Estados Unidos continuará tanto en las investigaciones actualmente abiertas como en futuras operaciones contra estructuras vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué dijo el director de la DEA sobre Omar García Harfuch?

El titular de la DEA señaló que existe una relación de trabajo con el secretario mexicano y que los dos funcionarios comparten el objetivo de reducir las amenazas relacionadas con el narcotráfico y la violencia.

“Él quiere lo mejor para su país, yo quiero lo mejor para este país, para los estadounidenses y para nuestra seguridad nacional”, expresó Cole al referirse a García Harfuch.

Noticia Destacada Estados Unidos presenta cinco acusaciones contra líderes del CJNG y ofrece recompensas por más de 100 mdd

La declaración representa un reconocimiento público a la coordinación entre las autoridades de ambos países, en momentos en que Washington intensifica sus acciones judiciales, financieras y migratorias contra el CJNG.

Terry Cole asumió la dirección de la DEA en julio de 2025, después de ser confirmado por el Senado estadounidense. Antes de ocupar el cargo, tuvo responsabilidades relacionadas con México, Canadá y Centroamérica dentro de la misma agencia.

DEA advierte que perseguirá a funcionarios vinculados con cárteles

Cole aseguró que la estrategia estadounidense no estará dirigida únicamente contra los integrantes de las organizaciones criminales. También advirtió que serán investigados los servidores públicos que utilicen sus cargos para proteger operaciones de narcotráfico, lavado de dinero o violencia.

El funcionario afirmó que ningún puesto, título o conexión política impedirá que la DEA persiga a quienes participen en el tráfico de sustancias ilegales o se beneficien de las actividades de los cárteles.

En su mensaje oficial, sostuvo que el CJNG ha construido redes criminales apoyadas en la violencia y la corrupción, incluidas presuntas conexiones con integrantes del Gobierno mexicano. La DEA aseguró que sus investigaciones han derivado en más de 100 acusaciones federales contra líderes, miembros y colaboradores de esa organización.

🚨 DEA RECONOCE EL TRABAJO DE OMAR GARCÍA HARFUCH



El director de la DEA, Terry Cole, reconoció la labor del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y afirmó que "quiere lo mejor para su país".



Destacó que mantienen coordinación en materia de seguridad y subrayó que… pic.twitter.com/r1xrQibE0y — Juncal Solano (@juncalssolano) August 5, 2026

Estados Unidos ofrece más de 100 millones de dólares por integrantes del CJNG

El director de la DEA informó que las recompensas vigentes contra líderes y asociados del CJNG superan en conjunto los 100 millones de dólares. Los incentivos buscan obtener información que permita ubicar, detener o conseguir condenas contra personas consideradas prioritarias por el Gobierno estadounidense.

La cifra forma parte de una ofensiva más amplia que incluye nuevas acusaciones, detenciones, sanciones económicas y restricciones migratorias. En julio, el Departamento de Estado anunció medidas contra más de 50 personas y empresas mexicanas presuntamente relacionadas con la estructura financiera y operativa del cártel.

Cole aseguró que las acciones coordinadas no representan el cierre de la estrategia, sino el comienzo de una nueva fase contra el CJNG y sus redes de apoyo. La DEA indicó que continuará trabajando con autoridades internacionales para lograr arrestos, extradiciones y procesos judiciales en territorio estadounidense.

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