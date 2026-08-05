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Yucatán / Mérida

Conciertos en Mérida: Conoce la cartelera musical de la fiesta de San Sebastián

El Barrio de San Sebastián en Mérida realiza sus anuales festejos a la Virgen de la Asunción.

Por Redacción Por Esto!

5 de ago de 2026

1 min

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Inicia la fiesta del Barrio de San Sebastián en Mérida
Inicia la fiesta del Barrio de San Sebastián en Mérida / Especial

El Barrio de San Sebastián en Mérida realiza sus anuales celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción, donde se tienen diversas actividades ganaderas y conciertos de diversos géneros.

Y es que cada año la fiesta de San Sebastián atrae a cientos de personas tanto de Mérida como otras partes del estado para disfrutar de sus actividades.

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Por ello, este 2026 se tendrán diversos eventos, principalmente religiosos, además de conciertos en diversas sedes y a cargo de distintos organizadores.

  • Sonora Santanera Nueva Generación y La Inolvidable Sonora Dinamita - 8 de agosto
  • Vaquería con la Orquesta Juan Torres - 9 de agosto
  • Junior Klan y Cleyver y la Nuvea Imagen - 10 de agosto
  • Nelson Kanzela, Paleto, El Fresa y su Sentencia y Par Chis - 11 de agosto
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Las actividades concluirán el 22 de agosto, por lo que durante casi un mes habrá diversas actividades en el Barrio de San Sebastián en Mérida,

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