Conciertos en Mérida: Conoce la cartelera musical de la fiesta de San Sebastián

El Barrio de San Sebastián en Mérida realiza sus anuales celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción, donde se tienen diversas actividades ganaderas y conciertos de diversos géneros.

Y es que cada año la fiesta de San Sebastián atrae a cientos de personas tanto de Mérida como otras partes del estado para disfrutar de sus actividades.

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Por ello, este 2026 se tendrán diversos eventos, principalmente religiosos, además de conciertos en diversas sedes y a cargo de distintos organizadores.

Sonora Santanera Nueva Generación y La Inolvidable Sonora Dinamita - 8 de agosto

Vaquería con la Orquesta Juan Torres - 9 de agosto

Junior Klan y Cleyver y la Nuvea Imagen - 10 de agosto

Nelson Kanzela, Paleto, El Fresa y su Sentencia y Par Chis - 11 de agosto

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Las actividades concluirán el 22 de agosto, por lo que durante casi un mes habrá diversas actividades en el Barrio de San Sebastián en Mérida,