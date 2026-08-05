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Diccionario yucateco: La palabra kixpol y su significado que pocos conocen

Esta expresión forma parte del vocabulario tradicional de Yucatán y aún se escucha en conversaciones cotidianas.

Por Redacción Por Esto!

5 de ago de 2026

1 min

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El español de Yucatán está lleno de términos únicos, y "kixpol" es uno de los más curiosos
El español de Yucatán está lleno de términos únicos, y "kixpol" es uno de los más curiosos / Especial

Si alguna vez has escuchado a un yucateco decir que alguien tiene el cabello kixpol, es probable que no hayas entendido a qué se refería.

Esta palabra forma parte del amplio repertorio de yucatequismos que enriquecen la forma de hablar en la Península de Yucatán y que, para quienes son de otras regiones, suelen resultar curiosos o incluso difíciles de comprender.

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Muchas de estas expresiones tienen origen en la influencia de la lengua maya sobre el español y continúan utilizándose en la vida cotidiana, pasando de generación en generación.

Aunque algunas son ampliamente conocidas entre los habitantes del estado, otras siguen siendo un misterio para visitantes e incluso para las nuevas generaciones.

¿Qué significa kixpol?

En Yucatán, la palabra kixpol se utiliza para describir el cabello muy lacio, fino y difícil de acomodar o peinar, aquel que suele quedar "pegado" a la cabeza o que no mantiene fácilmente un peinado. Es un término coloquial muy popular en el habla yucateca.

Yucatán posee un vocabulario único que ha pasado de generación en generación.

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En contraste, cuando una persona tiene el cabello rizado o "chino", en Yucatán es común escuchar la palabra mulix para referirse a ese tipo de cabello.

Aunque kixpol no suele aparecer en los diccionarios generales del español, su uso está profundamente arraigado en la cultura popular yucateca y forma parte de las expresiones que distinguen la identidad lingüística de la región.

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