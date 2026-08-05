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¡Caos en el transporte! Gobierno de Campeche elimina cobro de transbordos, pero usuarios exigen rutas directas

El Gobierno del Estado anunció la eliminación del cobro por transbordos en el sistema Ko’ox a partir del 16 de septiembre de 2026.

Por Alejandro Balan

5 de ago de 2026

2 min

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Ko’ox: de promesa de modernidad a símbolo de inconformidad
Ko’ox: de promesa de modernidad a símbolo de inconformidad

El Poder Ejecutivo anunció la eliminación del cobro por transbordos en el sistema de transporte público Ko’ox, a partir del 16 de septiembre de 2026, lo que desató fuertes críticas de los grupos parlamentarios del PRI y MC en el Congreso del Estado.

Los legisladores de oposición coincidieron en que la demanda ciudadana nunca fue dejar de pagar el transbordo, sino eliminarlo por completo y restablecer las rutas directas que operaban antes del nuevo esquema de movilidad.

El coordinador de MC, Pedro Armentía López, calificó la medida como una “ocurrencia” y sostuvo que el Gobierno del Estado no ha entendido el reclamo de la ciudadanía. Afirmó que los usuarios exigen rutas directas para reducir tiempos de traslado y evitar largas esperas en estaciones de transferencia.

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Armentía cuestionó la contradicción del Gobierno Estatal, al recordar que antes se decía que las decisiones correspondían a la empresa Movibus, y ahora el Ejecutivo anuncia cambios tarifarios sin aclarar quién absorberá el costo económico. Recordó que el sistema Ko’ox ha representado un gasto de 400 millones de pesos provenientes de Bancampeche y fideicomisos estatales.

Por su parte, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, consideró que el anuncio busca rentabilidad política y no resuelve las deficiencias estructurales del sistema. Señaló problemas de planeación, organización y falta de información desde el inicio de Ko’ox, e insistió en que se debe aclarar quién financiará la eliminación del cobro y si la medida atenderá las demandas de los usuarios.

El legislador priista afirmó que antes de celebrar anuncios “rimbombantes”, el Gobierno del Estado debe atender el problema de fondo: ofrecer un sistema eficiente que responda a las necesidades de movilidad de las familias campechanas, quienes continúan demandando la eliminación de transbordos obligatorios y el regreso de rutas directas.

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