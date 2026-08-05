¡Tragedia en la Campeche-Mérida! Familia salva la vida tras brutal accidente

Seis integrantes de una familia resultaron con golpes menores y crisis nerviosa, luego de que la camioneta en la que viajaban se salió de la carretera Campeche-Mérida, a la altura de Hampolol, tras el estallido de un neumático.

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Los hechos ocurrieron cuando la unidad circulaba sobre dicha vía y una falla mecánica provocó el reventón de la llanta, generando que el conductor perdiera el control del volante y la camioneta abandonara la cinta asfáltica.

Paramédicos del sector salud brindaron atención prehospitalaria a las seis personas lesionadas, tres mujeres y tres hombres, quienes no presentaron heridas de gravedad.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal acudieron al sitio para auxiliar a los ocupantes y tomar conocimiento del accidente.