¿Ángela Aguilar está embarazada? Videos del festejo de Pepe Aguilar desatan fuertes rumores

Ángela Aguilar ha regresado al centro de la conversación después de que se compartieran algunas imágenes del festejo de Pepe Aguilar. Mientras el padre de la artista festejaba su cumpleaños número 58; su hija se volvió tendencia pues algunos usuarios aseguran que Ángela está embarazada.

Las sospechas se desataron tras la difusión de fotografías y videos de la fiesta familiar, espacio en donde fanáticos de la artista señalaron que ella y su pareja, Christian Nodal, se encuentran esperando a su primer bebé. Estos rumores han generado gran expectativa entre los fanáticos de la pareja.

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¿Por qué dicen que Ángela Aguilar está embarazada?

Los señalamientos comenzaron después de que se compartieran fotografías y videos de la fiesta de cumpleaños de Pepe Aguilar. En las imágenes, varios usuarios de plataformas como TikTok e Instagram aseguraron notar un ligero abultamiento en el abdomen de Ángela Aguilar, según las teorías se estaría dejando ver una "pancita" de embarazo.

Otro detalle que alimentó la conversación fue la bebida que consumía durante la reunión. Seguidores que analizaron los clips señalaron que, mientras Christian Nodal y otros asistentes brindaban con vino, Ángela parecía estar tomando únicamente agua, lo que incrementó los comentarios que sugieren la llegada de su primer hijo.

Un regalo musical…



Ángela Aguilar celebrando la vida de su padre, @PepeAguilar, en su cumpleaños número 58.



Alegría contra con el cariño de tu familia y saberte amado pic.twitter.com/KDrwHc7bx5 — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) August 9, 2026

Pese al revuelo y a la ola de comentarios en redes, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido ninguna declaración al respecto para confirmar o desmentir la noticia. Por lo tanto, la información se mantiene únicamente dentro del terreno de los rumores y especulaciones de los fans.

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