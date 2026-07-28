Kunno revela detalles de la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

En medio de todo lo que se ha mencionado de la futura boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, ahora Kunno ha revelado nuevos detalles sobre la unión de sus amigos, pues recordemos que el influencer es muy cercano a la pareja.

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En un encuentro que tuvo con los medios de comunicación, Kunno respondió a los cuestionamientos sobre si sabía la fecha en que el sonorense y la hija de Pepe Aguilar iban a llegar al altar.

“Ya estamos en eso”

¿Kunno sabes más detalles sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Por si eso fuera poco, Kunno reveló que hace poco tiempo, tuvo una conversación con Ángela Aguilar, por la aparición de mariachis en el concierto de Karol G. Sin embargo, sorprendió al revelar que la pareja celebró su aniversario.

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“Justo les estoy hablando porque ahorita que Karol G en su concierto saca el mariachi mexicano de mujeres, o sea, le hice videollamada a Ángela, porque justo es eso, ¿no? volverla a ver en los escenarios me encantaría. Por el aniversario estuvieron celebrando muy a gusto”.

¿Kunno tiene una nueva relación?

Ya entrando en temas más personales, el influencer fue cuestionado sobre su situación sentimental, pues hace un tiempo fueron compartidas unas fotos con un amigo modelo.

“No, ese es mi ex, es un amigo. No empiecen a tergiversar la información. Ahorita me gusta un chico, pero solo de redes, no le he abierto ni nada”

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