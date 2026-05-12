AB Quintanilla “corona” a Cazzu en pleno concierto tras tocar juntos.

El mundo de la música latina fue testigo de un momento histórico y sumamente emotivo cuando A.B. Quintanilla, hermano de la legendaria Selena, sorprendió a la trapera argentina Cazzu cuando le entregó una corona en pleno escenario durante su gira por Estados Unidos.

Este encuentro sorprendió al público, y es que, el hermano de la Reina del Tex-Mex decidió compartir el escenario con la cantante argentina para interpretar un clásico de Selena Quintanilla. El momento se volvió viral en redes sociales, pues además de la corona, el músico le dedicó unas palabras a Cazzu.

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Así fue la “coronación” de Cazzu por AB Quintanilla

El encuentro tuvo lugar el pasado 8 de mayo de 2026 en el Boeing Center de San Antonio, Texas, durante una de las paradas del exitoso "Latinaje Tour" de Cazzu. El hermano de Selena Quintanilla subió al escenario como invitado especial para acompañar a la argentina en una interpretación del clásico "Si una vez", donde Quintanilla tocó el bajo.

Tras la interpretación que emocionó a gran parte del público, A.B. Quintanilla dedicó unas palabras cargadas de simbolismo, haciendo referencia a la lucha que él y su hermana vivieron desde cero. Dirigiéndose a Cazzu como "Julieta", le aconsejó no dejarse afectar por las críticas.

"Nunca dejes que nadie te haga creer que no puedes, nunca dejes que las críticas o las dudas de otras personas apaguen lo que llevas dentro. El talento verdadero siempre encuentra su lugar". fueron las palabras del músico para la argentina.

¿Cuál fue la reacción de Cazzu ante la coronación?

Visiblemente conmovida, la artista argentina no pudo contener las lágrimas al recibir el obsequio. Entre risas y llanto, bromeó diciendo que se sentía "como si cumpliera 15 años" y agradeció el gesto de Quintanilla, aclarando con humildad que no buscaba ser más que nadie, sino simplemente compartir su música.

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