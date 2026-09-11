Esposa de Carín León explota contra los fans del cantante tras cancelación en Las Vegas

El día de ayer, Carín León compartió con su público que tuvo que cancelar su presentación en Sphere de Las Vegas, ya que presentó problemas en la transportación, tema que no fue tomado de buena forma por sus fans.

En medio de la polémica que ha causado la decisión, su esposa Meylin Zúñiga, tomó la decisión de romper el silencio y hablar de lo sucedido, mostrando fotos. Ella aseguró que los aviones no pudieron despegar.

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Esposa de Carín León manda fuerte mensaje en defensa del cantante

Ante todo lo que suscitó, pidió empatía y negó las versiones que surgieron en redes sociales, después de que el show del jueves 10 de septiembre, donde los fans ya estaban en espera del cantante.

El cantante comentó que el concierto cancelado tendrá una nueva fecha, por lo que las personas que tienen boletos, podrán acudir a la nueva fecha, el 15 de septiembre de 2027. En caso contrario, también se podrá pedir el reembolso.

En la primera imagen, la famosa mostró al cantante y dos jóvenes caminando hacía un avión privado, incluyó la leyenda “Intento 1” y una marca de tiempo de las 2:37 de la tarde. Agregó una selfie desde el interior de un avión con la leyenda: “Arriba del avión para llegar 4:30 pm??”.

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Otra prueba que compartió fue “Segundo intento. Ya corriendo para llegar directo 6:40 pm”, la historia dice que todo fue a las 17:15 horas.

“Carín es una persona muy entregada a su trabajo y hoy tuvimos 2 intentos de vuelos. Después de estar haciendo mil intentos de solucionar, NO nos permitieron volar”

Ante esto, la influencer le mandó un fuerte mensaje a los fans que mostraron su molestia por la cancelación del concierto.

“A lo que voy: ¿Qué es lo peor de esto? ¿Haberlos dejado plantados con la posibilidad de primero Dios volver a cantar todos juntos? ¿O la noticia de que se cayó el avión y el artista no está? Ahí sí hubieran llorado y no coreado ‘grosería y media’?“.

Y finalizó asegurando que la decisión de suspender el traslado no dependió del equipo del cantante.

“Entiendo la frustración del esfuerzo que hacemos todos para ir a ver a nuestro artista favorito, pero ojalá también entendieran la impotencia del artista de no haber podido llegar con ustedes”

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