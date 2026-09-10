Carín León cancela de último momento su concierto en La Esfera de Las Vegas

El cantante sonorense Carín León canceló de manera imprevista su presentación programada para la noche de este jueves 10 de septiembre de 2026 en el recinto The Sphere de Las Vegas. La situación generó inconformidad en varios de los asistentes que ya se encontraban en el recinto.

Fue por medio de sus canales oficiales que el artista señaló las razones detrás de la cancelación, además de informar que todos aquellos que tuvieran entradas para este día tendrían la oportunidad de realizar un cambio para la siguiente fecha en la que se presentará el artista.

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¿Por qué Carín León canceló de último momento su concierto en Las Vegas?

De acuerdo a lo señalado por el artista y su equipo, la cancelación del concierto se debió a problemas logísticos ajenos al músico y a la producción del mismo recinto, específicamente por fallas mecánicas en la aeronave en la que se trasladaría hacia la ciudad de Estados Unidos.

A través de sus canales oficiales, el equipo del intérprete informó sobre la situación a los asistentes que ya se encontraban listos para la función, expresando sus disculpas por el inconveniente logístico de última hora. Además; se mencionó que los afectados podrán asistir al show del 15 de septiembre de 2027.

Carín León cancela su show en el recinto The Sphere de Las Vegas. / Instagram: carinleonoficial

Sin embargo; para todos los afectados, el artista señaló que se podrá solicitar el reembolso del boleto en el punto de adquisición durante los próximos 30 días, esto con la finalidad de que los interesados que se vieron afectados puedan tener opciones ante la cancelación de último momento.

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