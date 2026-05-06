Esposa de Carín León sufre terrible accidente en elevador; ¿cuál es su estado de salud?

La noticia del accidente de la pareja de Carín León, Meylin Zúñiga, ha causado gran impacto entre sus seguidores. Y es que; se reportó que el incidente ocurrió en la Ciudad de México (CDMX), justo al finalizar la presentación del nuevo álbum del cantante, titulado "MUDA".

De acuerdo con testimonios de los presentes, el cantante fue visto cargando a su pareja en brazos, hechos que generó más preocupación entre sus seguidores. Sin embargo; tiempo después el músico explicó los detalles del accidente y habló del estado de salud de su pareja, Meylin Zúñiga.

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¿Cómo fue el accidente en el que se encontraba la pareja de Carín León?

Tras concluir el evento en la CDMX, Carín León, su pareja y parte de su equipo de trabajo utilizaron un elevador en la zona de empleados para retirarse discretamente del lugar. Según los reportes iniciales, el ascensor sufrió una falla técnica y se desplomó aproximadamente un piso de manera repentina.

Aunque el susto fue generalizado para todos los presentes, Meylin Zúñiga fue quien se llevó la peor parte. Fue tras esto que los presentes pudieron ver a Carín León llevar a su pareja en brazos generando preocupación por el estado de salud de su esposa, momentos después se habló de su estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de Meylin Zúñiga?

Tras las revisiones médicas y radiografías, se confirmó que Meylin sufrió una fractura de tobillo. Carín León declaró brevemente a los medios a su salida del hospital: "Se quebró la pierna mi mujer, pero todo bien, ya la llevamos a que descanse". Por su parte, el cantante resultó ileso, aunque visiblemente afectado por el bienestar de su pareja.

A pesar de la gravedad del incidente, Meylin compartió un mensaje en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. Con una foto de su pierna enyesada, tomó el accidente con optimismo haciendo referencia a la frase en inglés "Break a leg" (rómpete una pierna), que se usa en el espectáculo para desear buena suerte.

Meylin Zúñiga habla de su accidente en redes sociales. / Instagram: meylinzuniga

"Lo tomaré como un buen augurio. Gracias por sus mensajitos, estamos bien dentro de lo que cabe", expresó en su cuenta de Instagram. Debido a la situación, el equipo del cantante ha informado que Carín León canceló algunas entrevistas y compromisos programados para esta semana.

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