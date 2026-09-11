El pueblo a una hora de Mérida con playas cristalinas y los mejores platillos con mariscos

A poco más de una hora de Mérida se encuentra un destino costero que combina playas de aguas claras, paisajes naturales y una amplia oferta gastronómica basada en productos del mar. Es una opción para quienes buscan escapar de la ciudad y disfrutar de un día junto al mar.

El destino destaca por sus playas de arena clara y el ambiente tranquilo que caracteriza a varias comunidades de la costa yucateca.

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Además de disfrutar del mar, los visitantes pueden recorrer sus calles, conocer sus atractivos naturales y probar algunos de los platillos más representativos de la gastronomía de Yucatán.

Sisal, el Pueblo Mágico de Yucatán con playas de aguas cristalinas

Se trata de Sisal, uno de los Pueblos Mágicos de Yucatán, ubicado en la costa poniente del estado, aproximadamente a una hora de Mérida.

Este antiguo puerto pesquero es conocido por sus playas de aguas cristalinas, sus paisajes costeros y su ambiente relajado.

Entre sus principales atractivos se encuentra su zona de playa, donde es posible disfrutar del mar y de diferentes actividades relacionadas con la naturaleza.

También destaca el entorno de manglares y humedales, que forma parte de la riqueza natural de esta región de Yucatán.

Sisal conserva además parte de su historia como antiguo puerto de importancia comercial. Entre sus sitios de interés se encuentra el Fuerte de Santiago, construido durante la época colonial, así como el faro y otros espacios que recuerdan el pasado portuario de la comunidad.

El Pueblo Mágico también es una alternativa para quienes buscan observar aves, recorrer los alrededores en lancha y conocer los ecosistemas costeros.

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La combinación de playa, naturaleza, historia y gastronomía hace que sea uno de los destinos más completos para una escapada desde Mérida.

Los platillos de mariscos que destacan en Sisal

La gastronomía es otro de los principales atractivos de Sisal, especialmente para quienes buscan pescados y mariscos frescos.

Entre los platillos que pueden encontrarse en restaurantes y establecimientos de la zona destacan los ceviches, preparados con pescado y otros productos del mar.

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El pescado frito es otra de las opciones más populares, generalmente acompañado de guarniciones como arroz, ensalada o papas.

También es posible encontrar pan de cazón, uno de los platillos tradicionales de la gastronomía yucateca, elaborado con tortillas, cazón, frijol y salsa de tomate.

Los camarones se preparan de diferentes maneras, mientras que la langosta puede formar parte de la oferta gastronómica dependiendo de la temporada y disponibilidad.

De igual manera, el pulpo es uno de los productos que pueden disfrutarse en Sisal, aunque su presencia en los menús depende de la temporada de captura.

Por ello, además de sus playas cristalinas, Sisal ofrece una experiencia gastronómica ligada a la actividad pesquera de la costa yucateca, con opciones para disfrutar mariscos y pescados frescos durante una visita desde Mérida.