México despliega 800 militares y equipos antidrones en frontera con EU por Operación Águila Alta

México desplegó 800 elementos militares y equipos antidrones en la frontera entre Tijuana y San Diego, como parte de la denominada Operación Águila Alta, informó este viernes el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el funcionario explicó que el operativo se concentra en una franja de cinco kilómetros con referencia en la Mesa de Otay y una profundidad aproximada de 500 metros a cada lado de la frontera.

El despliegue forma parte de una estrategia coordinada con Estados Unidos para detectar y neutralizar el uso de drones empleados principalmente por traficantes de migrantes.

¿Cómo funciona la Operación Águila Alta en la frontera?

Trevilla Trejo detalló que los patrullajes terrestres se complementan con equipos antidrones semifijos y móviles.

Estos sistemas tienen capacidad para inhibir aparatos en un radio de hasta tres kilómetros. México utiliza entre dos y tres equipos para cubrir el área bajo su responsabilidad, mientras las autoridades estadounidenses realizan acciones similares en su propio territorio.

El secretario de la Defensa indicó que, hasta ahora, el operativo no ha generado aseguramientos o resultados específicos del lado mexicano.

Noticia Destacada México y EU despliegan operación antidrones “Águila Alta” en frontera Tijuana-San Diego

También adelantó que la próxima semana se realizará una reunión con autoridades de Estados Unidos para intercambiar información sobre los hallazgos de ambos países.

Drones son utilizados para vigilar patrullas, señala Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que los aparatos detectados en esta zona son drones comerciales y no equipos armados.

De acuerdo con la mandataria, traficantes de personas los utilizan para identificar la ubicación de patrullas y buscar rutas que faciliten cruces irregulares de migrantes.

Trevilla Trejo señaló que México no ha registrado un incremento en el uso de drones en la frontera y que la información compartida con Washington apunta principalmente a actividades relacionadas con el tráfico de personas.

#MañaneraDelPueblo | El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de @Defensamx1, explicó que, respecto a la operación antidrones llevada a cabo en la frontera con Estados Unidos, hasta el momento "no ha habido resultados del lado mexicano". Además, informó que la… pic.twitter.com/sYS7HMtwk0 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 11, 2026

Defensa diferencia uso de drones en Michoacán y Sinaloa

El titular de la Defensa aclaró que la situación fronteriza es distinta a la observada en estados como Michoacán y Sinaloa, donde grupos criminales han utilizado drones equipados con explosivos o armas.

En la frontera norte, insistió, el fenómeno detectado corresponde principalmente a equipos comerciales utilizados con fines de vigilancia.

Trevilla recordó además que México mantiene desplegados 10 mil elementos de la Guardia Nacional en toda la frontera norte, además de entre 3 mil y 3 mil 300 militares que operan habitualmente en las entidades fronterizas.

IO