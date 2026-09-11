Maquiladora cierra en Calkiní y trabajadores reciben solo el 50% de su liquidación

Decenas de trabajadores despedidos por la maquiladora Ammar Apparelii se encuentran en incertidumbre, debido a que ya están desmantelando las maquinarias y temen que se vayan sin que cada uno de los extrabajadores reciba su liquidación. Este viernes fueron citados a dicha maquiladora, sin embargo, se enteraron de que solo les pagarían la última semana de trabajo, mientras que su liquidación aún no saben si se las van a pagar.

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Después de más de tres horas de estar en el interior de la maquiladora, el primer grupo logró cobrar su liquidación, la cual fue del 50 por ciento del total que debieron recibir. Algunos que tenían 12 años de trabajo recibieron 70 mil pesos de liquidación y, así, sucesivamente, fueron recibiendo sus cheques los trabajadores que tienen varios años de antigüedad en esta maquiladora, que cerró sus puertas después de varios años de estar brindando trabajo a cientos de obreros que hoy se han quedado sin sustento laboral.

Durante las negociaciones, algunos de los obreros mencionaron que había personal del Gobierno del Estado, quienes fueron testigos de los pagos que recibieron estos trabajadores. Al final, cada proceso de pago llevaba su tiempo, por lo que muchos trabajadores quedaron en espera de recibir su liquidación. Fueron citados de acuerdo con su antigüedad laboral para poder recibirla.

En las afueras llegó personal de otra maquiladora, realizando ofertas de trabajo para las personas que deseen formar parte del equipo de esta empresa, ya que se sabe que muchas familias se quedaron sin trabajo. Sin embargo, les están abriendo nuevas puertas laborales, por lo que algunos aprovecharon la oferta para sumarse a otra empresa, mientras que otros que llevan varios años laborando mencionaron que disfrutarán unos días antes de buscar otra fuente de empleo.

JGH