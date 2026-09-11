Camión torton arrastra cables y derriba palmas en la avenida Andrés Quintana Roo de Chetumal

Un camión tipo torton provocó esta tarde un severo incidente en la avenida Andrés Quintana Roo, entre Chapultepec y Efraín Aguilar, justo frente a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria No. 1. El vehículo pesado, al circular por la zona, arrastró el cableado aéreo de telefonía y electricidad, ocasionando la caída de palmas de coco y de ornato que se encontraban en el camellón.

El escenario alertó a vecinos y transeúntes, quienes observaron cómo los cables se desprendían y quedaban colgando sobre la vialidad, mientras las palmas derribadas bloqueaban parcialmente el paso. El resultado inmediato fue la suspensión de energía eléctrica y señal de internet en el área, afectando tanto a viviendas como a comercios y oficinas públicas.

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El torton permanece detenido en el lugar, rodeado de cables caídos y estructuras dañadas, lo que representa un riesgo para automovilistas y peatones que transitan por la zona. La circulación se ha visto afectada, generando congestionamientos en uno de los tramos más transitados de la ciudad.

Algunos residentes manifestaron preocupación por la posibilidad de que los cables energizados pudieran provocar accidentes, por lo que solicitaron la intervención inmediata de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Telmex y las autoridades de Tránsito del Estado.

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Comerciantes afectados indicaron que la falta de electricidad e internet interrumpió sus actividades, mientras que trabajadores de oficinas públicas cercanas tuvieron que suspender labores.

Autoridades de tránsito se presentaron para coordinar la circulación y evitar que los automovilistas se aproximaran demasiado a los cables caídos.