Edwin Luna y Kim Flores anuncian su separación tras 9 años de matrimonio

Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron una pausa en su relación de pareja tras nueve años juntos, aclarando que no se trata de un divorcio definitivo en este momento.

¿Por qué se separaron Edwin Luna y Kimberly Flores?

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey compartió un comunicado en sus redes sociales el 14 de septiembre de 2026, informando sobre la decisión de tomar distancia para reflexionar.

“Antes de que cualquier información sobre nuestra vida llegue por otras voces, queremos que esto se conozca directamente por nosotros. Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja", señaló.

"Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro. Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos y a nuestra familia. Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva. Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse. No buscamos culpables ni queremos convertir este momento en una historia de señalamientos. Estamos tratando de tomar las mejores decisiones, siempre procurando que nuestros hijos y nuestros seres queridos sean lo menos afectados posible. Por respeto a nuestra familia, les pedimos que cualquier versión ajena a nosotros sea tomada con prudencia y que nos permitan atravesar este proceso en privado. Gracias por acompañarnos con cariño, empatía y respeto”, añadió.

¿Que pasará entre Edwin Luna y Kimberly Flores?

Subrayaron que seguirán unidos por el respeto, el cariño y el bienestar de sus hijos y su familia.

Se casaron en julio de 2019 en Monterrey, Nuevo León, consolidando una de las relaciones más mediáticas del espectáculo mexicano.